Turismo: Coldiretti, totem con Qr guidano in agriturismi

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Totem con un codice QR per trovare l'agriturismo più vicino a un luogo di turismo culturale e naturalistico. E' il progetto 'C.A.M.MINANDO-Campagna Amica Maps' che nasce da un'idea di Coldiretti Torino ed è stato sostenuto della Camera di Commercio di Torino. I primi totem sono stati posizionati di fronte alla palazzina di Caccia di Stupinigi, a fianco del ponte del Diavolo di Lanzo, all'ingresso della riserva della Vauda, di fronte alla stazione ferroviaria di Pinerolo, di fronte all'ufficio informazioni turistiche di Susa. I punti sono stati scelti attraverso un sondaggio proposto agli agriturismi.

Attraverso la lettura dal telefono cellulare dei codici QR, sarà possibile accedere a una mappa tramite Google Maps suddivisa in cinque macro-aree: valle di Susa, valli di Lanzo, Canavese, Torinese e Pinerolese con i rispettivi punti di interesse culturale, storico, paesaggistico. Nelle mappe sono stati geolocalizzati gli agriturismi aderenti alla rete dove è possibile soggiornare o anche solo pranzare.

"Il progetto C.A.M.MINANDO - Campagna Amica Maps è finalizzato a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio attraverso nuovi modelli di turismo rurale e di prossimità - spiega Jacopo Barone, presidente di Terranostra Torino - E in questa promozione ci sono, naturalmente anche i nostri agriturismi. La rete dell'ospitalità rurale di Terranostra Campagna Amica Torino permette, infatti, di scoprire località non troppo affollate come ad esempio piccoli borghi, per un turismo lento, accessibile, all'insegna del benessere, degli spazi aperti e di paesaggi spettacolari". (ANSA).