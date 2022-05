Torino e Piemonte protagonisti sulla Cnn con Stanley Tucci

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Andrà in onda l'8 maggio sulla Cnn la puntata, dedicata a Torino e al Piemonte, della seconda stagione di 'Stanley Tucci: Searching for Italy', vincitore dell'Emmy Award 2021 per l'Outstanding Hosted Nonfiction Program. Dopo il grande successo della prima stagione, andata in onda sulla CNN a partire da febbraio 2021, la società londinese Raw ltd ha scelto il Piemonte per ambientare una puntata della seconda stagione che ha debuttato il primo maggio. Il noto attore Stanley Tucci, candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Award, di origini italiane da parte di entrambi i genitori, soddisfa la sua passione per la cucina italiana, mentre esplora le storie e le persone dietro la cucina più popolare del mondo.

Nella puntata, Tucci si focalizzerà in particolare sui mercati alimentari, le trattorie e la cucina casalinga, i piatti locali e i sapori audaci. Le riprese a Torino, realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, si sono svolte nel novembre scorso. La troupe ha poi percorso il Piemonte toccando Nizza Monferrato, le Langhe e il Vercellese. A fine ripresa, la produzione ha definito il programma 'una lettera d'amore all'Italia, un'odissea profondamente personale, spiritosa e calorosa di delizie gastronomiche'. (ANSA).