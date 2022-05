Torino: Cairo 'spero Belotti resti, magari succede qualcosa'

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "Si è parlato moltissimo, meglio non parlarne più e vedere cosa accadrà di diverso da cosa mi aspetto": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sul futuro di Andrea Belotti, a margine della cerimonia di ricordo del Grande Torino al Cimitero Monumentale.

"Io ci spero eccome che rimanga, ci mancherebbe - aggiunge il patron granata - E' con noi da 7 anni, è il secondo miglior marcatore di sempre e ha segnato più di 100 gol, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi. Ora non ne parliamo più, magari non parlandone qualcosa accade". (ANSA).