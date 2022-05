Torino, Cairo: "Bremer? Quest'anno ha annullato tutti"

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "Quella di Bremer è stata una annata speciale, ha annullato praticamente tutti". Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine del ricordo del Grande Torino al Cimitero Monumentale, sul difensore brasiliano reduce da una stagione positiva che lo ha fatto diventare un vero uomo mercato.

"E' con noi dal 2018, siamo al quarto anno insieme - ricorda Cairo - Quando arrivò non era il Bremer di oggi, fece un gran lavoro Mazzarri, fu un maestro, ma lui è riuscito a crescere con capacità umane e sportivo, non è mai stanco di lavorare per migliorarsi e ha un tempismo assoluto". (ANSA).