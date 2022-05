Siccità non si attenua, in quattro mesi -67% piogge

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Le piogge cadute nella settimana dopo Pasqua hanno attenuato solo per un breve periodo il deficit idrico che dal dicembre scorso fa soffrire il Piemonte. L'ultimo bollettino idrologico mensile pubblicato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una situazione di siccità "severa" o "estrema" per tutti i bacini di pianura e tra "moderata" e "severa" per i bacini alpini. Nei primi 4 mesi dell'anno manca il 67% di precipitazioni - sono caduti 90 mm di pioggia contro la media di 270 degli ultimi trent'anni. I grandi invasi sono riempiti solo al 26% della loro capacità massina: pesantissimo il deficit di portata dei fiumi: a fine aprile oltre il 90% nel Bormida, Pellice, Maira e Varaita, - 80% per il Sesia, oltre -80% per il Po alla sezione di chiusura del bacino piemontese.

Il deficit di pioggia/neve del mese di aprile è stato del 35% per le aree alpine, del 75% per quelle di pianura e a soffrirne sono state soprattutto le province di Torino, Asti e Cuneo.

Temporali sono previsti domani, fino alla mattinata di venerdì poi tornerà l'alta pressione e dalla metà della prossima settimana - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) le temperature massime in pianura e bassa collina supereranno i 25 gradi. (ANSA).