Planet Smart City, esclusiva per acquisire Politecna Europa

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Planet Smart City, società che opera nello smart affordable housing (case intelligenti a prezzi sostenibili), ha sottoscritto un accordo di esclusiva per l'avvio di una due diligence finalizzata all'acquisizione di Politecna Europa, specializzata nella progettazione architettonica e ingegneristica. L'intesa ha l'obiettivo di creare un operatore con ambizioni internazionali specializzato nella progettazione con un focus particolare sul proptech e l'applicazione dei princìpi Environment Social Governance (Esg), due dei macro trend che stanno cambiando i progetti immobiliari con soluzioni che rendono intelligenti quartieri e abitazioni.

L'integrazione tra Planet Idea e Politecna Europa, che già lavorano su progetti comuni in Italia e all'estero, porterà alla costituzione di un'entità con 350 professionisti, che saranno ospitati a Torino, da ottobre, in un prestigioso immobile di 4.000 metri quadrati che diventerà un vero e proprio polo internazionale dell'innovazione tecnologica e Esg in chiave immobiliare.

"Planet Smart City e Politecna Europa hanno la stessa visione dello sviluppo immobiliare indirizzato all'applicazione congiunta del proptech insieme ai fattori Esg. L'integrazione delle rispettive competenze e professionalità porterà alla costituzione di un gruppo interdisciplinare che incrementerà la nostra capacità di generare idee e di realizzarle. È importante che questo stia accadendo tra due imprese nate a Torino, da imprenditori torinesi: prova che la città sta trovando una nuova dimensione con il proposito di creare luoghi di eccellenza con ambizioni internazionali" commenta Giovanni Savio, ceo di Planet Smart City (ANSA).