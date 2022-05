Innovazione: nasce MakPi-Making Piemonte, rete tra fablab

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Nasce MakPi-Making Piemonte, una rete di fablab, makerspace e centri di competenza profit e no profit per mettere al servizio di imprese e start up le alte competenze raggiunte in materia di innovazione, fabbricazione e design digitale. Il protocollo di intesa è stato firmato oggi a Torino, presso la Camera di Commercio tra il segretario generale di Unioncamere Piemonte, Paolo Bertolino, e Carlo Boccazzi Varotto, rappresentante di MakPi e responsabile di una delle Fablab coinvolte, Hackabililty. Le altre sono Fablab Torino, Fablab Cuneo, We Do Fablab, operativa tra Novara e Omegna e Lab 121 di Alessandria. "Il Piemonte - spiega Bertolino - è una delle aree italiane ed europee più ricche di centri di competenza profit e no profit in grado di offrire strumenti per formare l'innovazione tecnologica. Quello che si vuole offrire e sviluppare con questa rete capillare è la circolazione di tali competenze, insieme alla possibilità di formazione sul campo con lo scopo di contribuire alla crescita del territorio. Una rete virtuosa che si affianca e integra con i Pid-Punto Impresa digitale, strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro piccole medie imprese di tutti i settori economici". "Il Piemonte in questo campo è davvero all'avanguardia - ha aggiunto - Boccazzi Varotto - una realtà che va valorizzata e più conosciuta, per diventare un motore di innovazione". (ANSA).