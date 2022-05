Eurovision: The Rasmus suonano nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Fuori programma ad alto contenuto rock, oggi nel centro di Torino, dove i fortunati presenti hanno potuto assistere a mini concerto dei The Rasmus. La band finlandese, in città per partecipare all'Eurovision Song Contest, ha improvvisato un'esibizione del suo successo mondiale 'In the Shadows' in piazza Castello, dove ad accoglierli è stata una 'guida turistica' d'eccezione, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il governatore piemontese ha dato il benvenuto al gruppo, capitanato da Lauri Ylönen, spiegando che Torino è stata la prima capitale d'Italia e illustrando le bellezze della piazza, da Palazzo Madama a Palazzo Reale. Immancabile il selfie insieme alla band. (ANSA).