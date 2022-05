Auto: designer Umberto Palermo ottiene licenza costruttore

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Il designer Umberto Palermo ha ottenuto la licenza costruttore. La sua società Up diventa così una casa automobilistica. Nella fabbrica pilota ex Stola di Rivoli, nella cintura torinese, sono stati costruiti i primi ottanta allestimenti per veicoli commerciali, mentre si prepara la produzione del primo lotto del quadriciclo elettrico Mole Urbana in uno stabilimento di tredicimila metri quadri.

La Up srl - che detiene i brand Mole Costruzione Artigianale, Mole Urbana, Van-Up - ha ottenuto la licenza di costruttore con i relativi codici Vds e Vin che permettono di assegnare il numero di identificazione del veicolo. La società è stata riconosciuta, quindi, a livello europeo come costruttore di veicoli completi o allestiti a trazione motoristica (combustione, elettrica, ibrida, ecologica), licenza poi approvata dall'autorità irlandese di omologazione Nsai, ente europeo di certificazione automobilistica responsabile dell'omologazione nazionale e individuale dei veicoli. I mezzi potranno essere venduti in tutti i Paesi in numero illimitato.

La Up ha attivato anche un servizio di post-vendita e officine autorizzate per garantire il servizio e generare una fidelizzazione del cliente.

Per la omologazione dei veicoli Umberto Palermo si è affidato alla società tedesca Decra. (ANSA).