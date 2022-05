Amazon: inaugurato deposito smistamento ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAG - E' entrato in funzione, oggi, il deposito di smistamento Amazon ad Alessandria. La struttura "consentirà di potenziare, ulteriormente i processi dell'ultimo miglio', nella gestione degli ordini e nella velocità di consegna ai clienti, principalmente nella provincia di Alessandria e in parte di quelle di Asti e Cuneo". Con una superficie di 8mila mq, creerà oltre 120 posti di lavoro a tempo indeterminato entro un anno dall'apertura, tra operatori di magazzino e autisti dei fornitori di servizi di consegna. "Siamo felici di investire, nuovamente in Piemonte dove siamo presenti ormai da anni - sottolinea Gabriele Sigismondi, responsabile Amazon Logistics in Italia - Sicurezza e benessere di dipendenti e personale dei fornitori terzi sono la nostra priorità, offrendo un ambiente di lavoro moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale".

L'edificio è stato dotato di un sistema di pannelli solari fotovoltaici; saranno installate colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sarà il terzo deposito di smistamento e la sesta struttura di Amazon in Piemonte, dove ha già creato oltre 2.800 posti a tempo indeterminato. "Questa apertura - rimarca il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - segna un momento di ulteriore crescita dell'economia cittadina e di sviluppo nel settore della logistica, in cui Alessandria è all'avanguardia a livello nazionale". In occasione del via delle attività ad Alessandria, oggi Amazon ha effettuato una donazione per Avoi (Associazione Volontari Ospedalieri per l'Infanzia) che supporta i piccoli ricoverati e le famiglie. (ANSA).