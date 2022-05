Eurovision: cresce l'attesa a Torino, sul palco le prove

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Entra sempre più nel vivo l'attesa per l'avvio dell'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Oggi sul palco del Pala Olimpico nuova giornata di prove che vede impegnati per la loro prima prova i cantanti di nove Paesi. Si tratta degli artisti in scaletta nella seconda metà della seconda semifinale, ovvero Irlanda, Nord Macedonia, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

La prima a provare il grande palco, questa mattina, in un outif blu elettrico, è stata l'irlandese Brooke, finalista di The Voice UK nel 2020, con la sua 'That's Rich', seguita da Andrea con la sua ballata pop 'Circles'. E' poi stata la volta di Stefan, solo con la sua chitarra per le prove di 'Hope', mentre Wrs con 'Llamame' ha portato un deciso cambio di stile dando prova anche delle sue doti di ballerino. Il pomeriggio vede invece salire sul palco per la prima prova Ochman con la ballata 'River', Vladana con 'Breath', Jérémie Makiese con 'Miss You', Cornelia Jakobs con 'Hold me closer' e i We Are Domi con 'Lights off'.

Al parco del Valentino proseguono intanto i lavori per l'allestimento dell'Eurovision Village che sarà operativo dal 7 maggio con eventi musicali sul palco e diversi punti di ristorazione, sette quelli previsti al momento all'interno dell'area recintata che potrebbe essere interessata da un'ordinanza per limitare la gradazione degli alcolici serviti.

