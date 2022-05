Calcio: trofeo Champions femminile fa tappa a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 03 MAG - Giornata di emozioni allo stadio Silvio Piola di Vercelli, campo della F.C. Pro Vercelli 1892, dove oggi pomeriggio è sbarcato il trofeo della Champions League femminile nella quarta tappa del progetto Playmakers della Uefa.

Sul rettangolo di gioco della società che nella sua lunghissima storia ha vinto sette scudetti, è stata esposta per qualche ora la prestigiosa coppa, in questi giorni in giro per il Piemonte grazie al Trophy Tour, in vista della finale di Torino, in programma il 21 maggio all'Allianz Stadium. L'iniziativa, promossa dalla Figc Piemonte e Valle d'Aosta, ha visto anche il primo allenamento Playmakers a tema Disney, rivolto alle bambine dai 5 agli 8 anni, sempre sul campo del 'Piola', allo scopo di "promuovere l'amicizia e alimentare la passione per il calcio fin dalla più tenera età". Hanno preso parte all'iniziativa anche referenti dell'amministrazione comunale e rappresentanti locali del Coni. (ANSA).