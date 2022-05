Booking.com all'Eurovision, a Torino soggiorno vip a tema

(ANSA) - AMSTERDAM, 03 MAG - Booking.com, la piattaforma digitale leader nel settore dei viaggi, ha annunciato che aprirà le porte a un esclusivo "Music Retreat" in occasione dell'Eurovision Song Contest di quest'anno, nella città ospitante l'evento: Torino. In qualità di partner ufficiale per quanto riguarda i viaggi, Booking.com offrirà a pochi fortunati fan l'opportunità di un soggiorno unico di una notte in cui vivere in prima persona un'esperienza coinvolgente e irripetibile all'insegna della stravaganza dell'Eurovision tra canzoni epiche, paillettes e lustrini.

L'esclusivo ritiro musicale regalerà un'esperienza incredibile ai fan del celebre contest, all'interno della splendida Casa del Pingone di Booking.com, un edificio restaurato del 15° secolo, con opere d'arte e dettagli originali, situato ai margini di antiche mura romane. Gli ospiti potranno vivere una notte da icone della musica internazionale. L'esperienza a tema consiste in due soggiorni di una notte, per far vivere ai fortunati che prenoteranno tutta l'energia dell'Eurovision a 360 gradi. Nello studio di registrazione dell'alloggio, i fan potranno intonare al microfono le canzoni più memorabili del concorso, spaziando tra i vari generi. Assieme a un coach musicale professionista.

Fuori dallo studio di registrazione, la musica per gli ospiti continua con il karaoke privato che sarà personalizzato con tutti i loro successi preferiti tratti dalle edizioni dell'Eurovision Song Contest degli ultimi decenni. I fortunati fan avranno anche a disposizione una cabina fotografica, con costumi e accessori e poi potranno rigenerarsi con una lezione privata di Gong Yoga. I due soggiorni di una notte sono per un massimo di 2 ospiti, in coincidenza con le date della seconda semifinale e del gran finale dell'evento musicale: biglietti VIP esclusivi per assistere all'evento di musica dal vivo.

I fortunati che prenoteranno il soggiorno per la data del gran finale avranno un'ulteriore sorpresa: al momento del check-in saranno accolti da Conchita Wurst, Ambassador di Booking.com per l'Eurovision Song Contest. (ANSA).