Andrea Bocelli a Cuneo per i 30 anni della Fondazione Crc

(ANSA) - CUNEO, 03 MAG - Un serie di grandi eventi per celebrare i 30 anni dalla nascita della Fondazione di origine bancaria Crc di Cuneo: si chiama "La generazione delle idee" e prevede incontri e progetti dedicati a cultura, talento, inclusione, ambiente. Il via martedì 10 maggio con Andrea Bocelli.

Il tenore parlerà di fronte e 2mila studenti delle superiori al palazzetto dello sport di Cuneo insieme a 7 giovani artisti delle masterclass Abf (Andrea Bocelli Foundation) che si esibiranno in un concerto di musica lirica e classica. Sono giovanissimi strumentisti e cantanti da Francia, Egitto, Cina, Italia. L'evento è in collaborazione con il Festival Collisioni e il programma proseguirà con l'inaugurazione di un nuovo spazio polifunzionale a Cuneo, dedicato a orientamento ed educazione), una giornata di partecipazione collettiva alla salvaguardia del patrimonio ambientale (a giugno), l'installazione di 4 opere d'arte contemporanea "site specific" a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì e ancora eventi sportivi e d'inclusione sociale.

L'incontro di martedì a Cuneo sarà moderato dal giornalista Paolo Giordano e ci sarà anche Matteo Romano, il cantautore cuneese ventenne tra i protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. (ANSA).