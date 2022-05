Vino: 3 giorni 'festa del Ruchè' nella tenuta secentesca

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Tre giorni di degustazioni e abbinamenti enogastronomici, dal 6 all'8 maggio, alla 'Festa del Ruchè nella secentesca Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato. Nelle auliche sale dell'edificio e nel giardino all'italiana i visitatori potranno incontrare le aziende del sempre più amato vino rosso, docg dal 2010, prodotto nel territorio di soli 7 Comuni dell'Astigiano e che ha appena centrato il traguardo del milione di bottiglie.

L'apertura della Festa alle 17 di venerdì' 6 maggio, si prosegue nel weekend con banchi d'assaggi e Wine tasting dedicati ai 'Cru' su turni di quattro ore, nella 'Grande Enoteca del Ruchè,- sabato l'ultimo è dalle 20 alle 24 - punti gastronomici e vendita di bottiglie.

La rassegna è organizzata dall'Associazione Produttori Ruchè, in collaborazione con Go Wine e il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Il costo del biglietto per le degustazioni è di 15 euro, acquistabile direttamente alla Tenuta, 25 euro per degustare "alla presenza diretta dei produttori", con riduzione di 2,50 euro se si prenota online al link http://www.ilruche.it/festa-2022/. (ANSA).