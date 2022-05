Uno swing per la vita, torneo golf raccoglie fondi per l'Ieo

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Ha raccolto 53mila euro 'Uno swing per la vita', primo torneo in memoria di Rachele Schieroni, amica e sostenitrice della Fondazione Ieo-Monzino morta lo scorso novembre, che si è svolto al Circolo Golf Torino 'La Mandria'. Quaranta squadre si sono sfidate sulle 18 buche del percorso, che hanno visto trionfare la squadra composta da Fabio Nicolucci, Davide Schieroni, Alessandro Fasano e Cristina Ascheri. Premiata anche una squadra tutta rosa di over 80 che ha visto sfidarsi sul green le signore Flora Ferrero, Miranda Tonino Gillio, Antonietta Toselli e Anna Rosa Bosco.

È stato il primo appuntamento di una serie che ogni anno si ripeterà per mantenere ancora più vivo il ricordo di Rachele con l'organizzazione di tornei in sua memoria. I fondi raccolti andranno all'Unità di Fertilità e Procreazione in Oncologia e alla Divisone Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dello Ieo, dove Rachele era in cura. (ANSA).