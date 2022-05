Senza fissa dimora, Torino mette in campo nuovo approccio

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Torino mette in campo un approccio nuovo sui senza fissa dimora, per i quali verranno messi a disposizione 700 posti letto in appartamenti condivisi con un investimento di 12 milioni solo da parte del Comune. Ma l'intervento è molto più ampio e coinvolge tutte le istituzioni del territorio: oltre al Comune, la Regione per l'aspetto sociale e sanitario, l'Arcidiocesi, e i soggetti del privato sociale.

Il tutto è definito in un protocollo, 'Piano Integrato di sostegno alle persone senza dimora', sottoscritto oggi in prefettura tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana, Asl Città di Torino, Circoscrizioni comunali, Prefettura, Arcidiocesi e Fiopsd, la Federazione italiana organismi persone senza dimora. Fra le iniziative, anche anche un monitoraggio fatto dall'Università di Torino per conoscere l'evoluzione del fenomeno.

"Questo protocollo - ha detto il prefetto Raffaele Ruberto - presenta un approccio completamente nuovo alla problematica, che viene affrontata in modo globale. Finora ci si occupava soltanto del ricovero notturno, in questo caso invece abbiamo una assistenza a 360 gradi, con un accompagnamento che coinvolge tutte le istituzioni e con un approccio anche sociosanitario".

"La vera novità - ha chiarito Lo Russo - è che la questione dei senza fissa dimora viene affrontata per la prima volta dal loro punto di vista e dal punto di vista delle loro problematiche, non dei problemi che loro creano ad altri. C'è infatti un tema di povertà, ma in molti casi anche un tema sociosanitario legato a problemi psichici o di dipendenze che devono essere affrontati se si vuole aggredire il problema".

(ANSA).