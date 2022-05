Sale mediche nei musei, al via progetto Cultura di Base

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Sale d'attesa e di visita dei pazienti all'interno dei musei. E' l'innovativo progetto Cultura di Base, nato dalla collaborazione tra architetti e medici.

Alcuni spazi all'interno del Museo Egizio, del Museo dell'Automobile, del Pav Parco d'Arte Vivente, della Biblioteca civica Primo Levi e del Polo del '900 diventeranno ambulatori di medicina generale della Asl Città di Torino. Il progetto - presentato al Museo Egizio - è nato nel 2020 nell'ambito del percorso sperimentale Well Impact della Compagnia di San Paolo, da un'idea della Fondazione per l'architettura di Torino "La Fondazione per l'architettura - spiega la presidente Gabriella Gedda - è molto attenta alla valorizzazione di progetti che investono nel concetto di 'umanizzazione dei luoghi attraverso l'architettura', in quanto l'architettura, come la cultura stessa, è apportatrice di bellezza e di benessere e concorre alla cura, diventando parte integrante di un percorso terapeutico, permettendo infine un miglioramento qualitativo della vita delle persone e di intere comunità". "La visione strategica della Fondazione Compagnia di San Paolo intende promuovere la creatività, il patrimonio e la partecipazione attiva dei cittadini per lo sviluppo del benessere sociale, civico ed economico del territorio, guardando a essa come strada di costruzione possibile del benessere psicologico e sociale" sottolinea Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. "L'occasione di rafforzare la relazione di cura tra medico e paziente, rivoluzionando l'ambiente nel quale si determina, è troppo affascinante per non essere colta. Per questo l'Ordine dei Medici ha collaborato con entusiasmo a tutte le fasi del progetto", spiega Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. (ANSA).