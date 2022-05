La Fontina a Los Angeles si fa conoscere con Barolo e Barbaresco

(ANSA) - AOSTA, 02 MAG - Il Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina ha partecipato il 28 e il 29 aprile scorsi al 'Barolo & Barbaresco World Opening', evento organizzato a Los Angeles dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per presentare le nuove annate di Barolo e Barbaresco.

I due iconici vini del Piemonte sono stati accompagnati da Fontina Dop, insieme anche al Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop, con l'obiettivo di promuovere insieme queste eccellenze nel mercato statunitense.

Il 28 Aprile si è svolta l'anteprima per la stampa seguita da un'esclusiva Gala Dinner presso i Paramount Pictures Studio di Hollywood per celebrare la cultura enogastronomica italiana. Il giorno seguente l'evento si è spostato all'InterContinental Hotel di Los Angeles per un Grand Tasting dedicato alla presentazione delle nuove annate di Barolo e Barbaresco, rispettivamente 2018 e 2019, da parte di 200 produttori. Durante il walk around tasting, si è volto anche un seminario dedicato a Fontina e Riso di Baraggia, per presentare le eccellenze europee al mercato americano.

L'evento, che rientra nella campagna europea 'Top Tales: A piece of Europe on your table', ha promosso i seminari informativi per far conoscere alla stampa e agli operatori del settore in loco, storia, caratteristiche e proprietà della Fontina. (ANSA).