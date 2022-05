Flash mob lavoratori sicurezza privata, "rivogliamo dignità"

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Più di 500 lavoratori del settore sicurezza privata hanno bloccato il traffico nel controviale di corso Vittorio Emanuele, questa mattina, all'altezza del monumento. Chiedono il rinnovo del contratto scaduto da quasi 7 anni per un settore che in Piemonte conta circa 6.000 addetti.

"Rivogliamo la nostra dignità", dicono i lavoratori.

La manifestazione, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, si è svolta davanti alla sede dell'Anivp, l'associazione nazionale istituti di vigilanza privata. "Alla manifestazione partecipano anche i lavoratori dei settori fiduciari. Guadagnano meno di 900 euro lordi al mese, stipendi da fame" spiega Manuel Molteni, vigilante servizi fiduciari, Rsu Filcams Cgil.

"Questi sono lavoratori rimasti in prima linea durante l'emergenza Covid. Chiediamo alle istituzioni di ascoltarci e darci una mano per porre fine a questo calvario. I lavoratori non possono più vivere con retribuzioni basse. Non ce la fanno più", aggiunge Fabio Cassano, responsabile della Fisascat Cisl regionale della vigilanza privata.

"Oltre ai salari inadeguati, anche le nuove tecnologie non sono comprese nelle regole ed è difficile trovare persone che vengano a lavorare per queste cifre. Nei prossimi giorni avremo un incontro con i Ministeri competenti, visto che alcune guardie giurate svolgono anche funzioni di pubblico servizio. E molti appalti sono pubblici, quindi non si possono rischiare profili di incostituzionalità", afferma Gianni Pezzetta, segretario generale Uiltucs Piemonte. (ANSA).