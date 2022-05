Alessandria, detenuto per protesta sulla cupola del carcere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 MAG - Un detenuto è salito oggi pomeriggio sulla cupola della casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' in piazza Don Soria ad Alessandria. Lo rende noto il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). Le cause della protesta non sono al momento note. Sul posto i vigili del fuoco con 5 operatori, autoscala e carro teli. (ANSA).