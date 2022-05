2-1 al Venezia, doppietta Bonucci e la Juve va

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La Juventus ha battuto il Venezia 2-1 (1-0) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata.

Partenza super per la squadra di Allegri che crea due occasioni da gol prima con Zakaria e poi con Pellegrini che colpisce la traversa. Il match lo sblocca Bonucci (nel giorno del suo 35/o compleanno) a segno al 7' sugli sviluppi di una punizione. I lagunari provano a rientrare in partita e sfiorano il pari con Henry. Nella ripresa arriva il momentaneo pari di Aramu al 26'.

Solo 5' minuti più tardi ancora Bonucci riporta in vantaggio i bianconeri e sigla la doppietta, regalando tre punti d'oro per consolidare il quarto posto. (ANSA).