1 Maggio: sindaco Novi, su Pernigotti è ancora tutto vago

(ANSA) - NOVI LIGURE, 01 MAG - Il futuro dell'industria dolciaria Pernigotti è stato il tema dominante della Festa del Lavoro a Novi Ligure (Alessandria) dove il palco è stato allestito davanti allo stabilimento in viale Rimembranza. "Un modo concreto di far sentire, anche così, la vicinanza di tutta la città - ha sottolineato il sindaco Gian Paolo Cabella -.

Purtroppo, continuiamo a scontrarci con l'indifferenza e il silenzio della proprietà turca. L'annunciato tavolo al Mise di fine aprile, dopo quello del 30 marzo, non è stato convocato; sappiamo di probabili compratori, ma tutto è vago".

Sempre dal palco, il sindaco Cabella ha ricordato Davide Scanio, il 32enne morto ad Arquata Scrivia il primo aprile scorso, mentre lavorava alla 'Cavalleri', "Lavoro, sicurezza, dignità non possono e non devono mai più venire meno". (ANSA).