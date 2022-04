Ciclismo: campionato italiano pump track parte da Pianezza

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La prima tappa del campionato italiano di ciclismo Pump Track si terrà il 4 e 5 giugno sulla pista di Pianezza realizzata dal Comune con la multiutilty company 'uBroker'. L'impianto ciclistico, in via Musinè 26, è stato progettato dall'elvetica 'Velosolutions', leader nel settore, e inaugurato il 24 aprile 2021 in piena pandemia. Il Pump Track è riconosciuto ufficialmente dall'Uci (Unione ciclistica internazionale). L'età minima per iscriversi è di 13 anni, maschi e femmine senza distinzione.

"'Siamo fieri di ospitare sulla pista di Pump Track Pianezza la data di apertura dell'evento dell'anno dedicato a questo sempre più diffuso sport. E' un'occasione che, al di là del significato sportivo, creerà una ricaduta positiva sociale, economica, commerciale e turistica per la cittadina e l'hinterland", afferma Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Srl'.

(ANSA).