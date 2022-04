Vaccini: dopo 135mila somministrazioni Valentino in stand by

(ANSA) - TORINO, 29 APR - A 17 mesi dalla sua apertura nelle prime fasi della pandemia, e dopo oltre 135 mila vaccini somministrati, l'Ospedale temporaneo del Valentino va in stand by al fine di consentire al Comune e alla Prefettura di Torino, come richiesto, di avere a disposizione gli spazi del V Padiglione per le operazioni connesse allo svolgimento dei Referendum del 12 giugno.

Le tende e tutti i relativi impianti tecnici connessi - informa una nota della Regione Piemonte - saranno smontate e riaffidate alla Maxiemergenza 118 del Piemonte e alla Croce Rossa Italiana, che le avevano messe a disposizione, pronte per essere riallestite in meno di due settimane nel caso fosse necessario. Il materiale e i dispositivi medico-sanitari torneranno invece nella disponibilità dell'Asl Città di Torino che ha gestito lo spazio in collaborazione con la Città della Salute di Torino.

Tutte le operazioni avverranno sotto il coordinamento della Protezione civile regionale in collaborazione con l'Asl Città di Torino. (ANSA).