Torino: Bragantini presidente Amiat, Farmacie a Cuntrò

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Prime nomine della nuova amministrazione di centrosinistra, guidata dallo scorso autunno da Stefano Lo russo, ai vertici delle partecipate comunali. Dopo quelle in Iren, il primo cittadino ha designato l'ex parlamentare Pd Paola Bragantini alla predidenza di Amiat, azienda del Gruppo Iren che si occupa di igiene del suolo, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel capoluogo piemontezse.

Alla presidenza di Farmacie Comunali Giacchino Cuntrò, attuale tesoriere metropolitano del Pd con una lunga esperienza sindacale e politica.

Alla guida di TRM S.p.A., la società del Gruppo Iren che ha progettato, costruito e gestisce il termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino è stato nominato Alessandro Battaglino, ex presidente di Barricalla, società partecipata della Regione Piemonte che gestisce la principale discarica di rifiuti speciali d'Italia al confine tra i comuni di Collegno e Torino, di cui ora è consigliere delegato. Antonella Musy, sorella di Alberto ed esperta di cultura, è stata invece indicata nel CdA dell'Associazione Castello di Rivoli.

l sindaco Lo Russo ha anche indicato per Amiat Paola Vola presidente del Collegio Sindacale/Revisori, Silvia Volpe supplente e Francesco Daniele consigliere di amministrazione.

Per il CdA della Fondazione Contrada Paola Parmentola, Cristina Peddis e Francesca Salvadori e per quello della Fondazione De Fornaris, Enrico Carlo Bonanate e Mario Tortonese. Antonella Lucchese è invece stata indicata come componente del Collegio Sindacale/Revisori della Fondazione Einaudi mentre Sergio Bussone per quello della Fondazione Teatro Piemonte Europa. Per il CdA di Fondazione Torino Wireless, il sindaco ha designato Federico Gaita e per quello di Iter Magda Ferraris e Rossella Volgarino. Per il Collegio Sindacale/Revisori di Tne Mariangela Brunero presidente e Simona Angei supplente, mentre per quello di Trm Alessandro Lupia presidente e Sergio Bussone supplente.

