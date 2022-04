Sanità: nuova Terapia Intensiva Neonatale ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 APR - Sono stati inaugurati i nuovi locali della Terapia Intensiva Neonatale dell'azienda ospedaliera di Alessandria. La prima casa per piccoli guerrieri, progettata anche con il Politecnico di Torino, per un costo di 925mila euro, cui vanno aggiunti attrezzature e arredi per 80mila. "Assistiamo circa 160 bambini all'anno - spiega il direttore Federico Schena - provenienti da Alessandria, dalle aree di Novi Ligure, Casale Monferrato e Asti".

Dopo il trasferimento dall'Infantile al settimo piano del presidio Civile i neonati potranno godere di una maggiore vicinanza e privacy con le mamme, che non dovranno più spostarsi da una palazzina all'altra, e i genitori che potranno stare con loro in completa riservatezza grazie alla nuova disposizione delle incubatrici all'interno di 9 singoli box, cui è associato un colore, più uno per l'isolamento.

Per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, "è stata inaugurata un'iniziativa concreta in una realtà che aveva bisogno di un'innovazione nella parte più tecnica e che ci permetterà di essere più efficaci nel salvare le vite dei più fragili. Si tratta di un intervento che si inserisce nel piano di rivalorizzazione del territorio in ambito sanitario nel dotare la città di un ospedale all'avanguardia. Partiamo dalle verifiche per non compiere errori già fatti in passato, per spendere bene e in fretta le risorse destinate al nuovo ospedale perché, come ci ha insegnato la pandemia, sulla sanità non si taglia".

"E' un momento che aspettavamo da anni - rimarca Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - Si tratta di un primo passo di una strada che abbiamo avviato: a breve sbloccati due lotti che andranno a trasformare l'Infantile. Un altro importante tema è poi quello del nuovo ospedale. Abbiamo da poco concluso lo studio di definizione dei contenuti, che scatta una fotografia delle aree di competenza di Alessandria e Asti, del fabbisogno sanitario del territorio e delle malattie endemiche dell'area. Partiamo dal contenuto e poi passiamo al contenitore. Quella di oggi costituisce una manifestazione importante di attenzione verso questo territorio e sono orgoglioso del risultato raggiunto". (ANSA).