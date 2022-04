Rugby per fare squadra in sanità, progetto Asl-Cus Torino

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il rugby per fare squadra anche sul lavoro. È l'obiettivo del progetto di team building per il personale sanitario dell'Asl Città di Torino nato in collaborazione del Centro Universitario Sportivo Torino. "Primo esperimento in Italia", come ha sottolineato alla presentazione Riccardo D'Elicio presidente CUS.

'Dal Team Building allo Sviluppo Professionale', questo il nome del progetto, ha visto oggi scendere nel campo dell'impianto di rugby 'Angelo Albonico' a Grugliasco (Torino), in Strada del Barocchio. In 50, soprattutto infermieri, hanno seguito le istruzioni del mister Lucas D'Angelo, direttore tecnico e capo allenatore del Cus Torino Rugby, divertendosi e facendo appunto squadra.

"È un'occasione per valorizzare e sviluppare le competenze - spiega Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - Un percorso di crescita, nato dall'analisi dei bisogni formativi relativi al 2021, da cui emerge la necessità di favorire una sinergia comunicativa e motivazionale tra i Coordinatori sanitari e il Personale, con l'obiettivo di non considerare solo il proprio setting operativo adottando situazioni standardizzate, ma di sentirsi partecipi di una "squadra" nell'ottica di una cultura di condivisione, favorendo il "prendersi cura dichi cura" cioè del professionista Infermiere". "Affiancare queste due realtà è sicuramente un valore aggiunto per il sistema sportivo universitario Torinese che rappresento - evidenzia Riccardo D'Elicio - Il binomio sport e salute è ormai da anni uno degli obiettivi principali del Cus Torino e, grazie all'accordo con l'Asl, tutto questo si sta concretizzando". (ANSA).