Lupa ferita nei boschi di Pragelato,salvata da sanitari Canc

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Era accovacciata nel bosco, quasi inerme in mezzo ai rami secchi, con una profonda ferita sulla testa causata da un morso. E' stata trovata così, a Pragelato, una giovane lupa che, dopo una segnalazione del responsabile della vigilanza dell'Azienda Faunistica Albergian, è stata soccorsa dal personale del Centro Animali Non Convenzionali della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, impegnato nel progetto 'Salviamoli Insieme' per conto della Città Metropolitana.

Al momento del ritrovamento l'animale era in pessime condizioni, molto magro e disidratato; non riusciva a camminare e presentava una lacerazione sulla testa già infestata dalle larve di mosca.

Una ferita che si suppone la lupa possa essersi causata in un combattimento per la spartizione di un pasto. Ora la lupa è affidata alle cure del Canc dove si trova sotto terapia. (ANSA).