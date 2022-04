In Monferrato We Rock, video promuove Moncalvo e Cocconato

(ANSA) - ASTI, 29 APR - "Amo il Monferrato, sono affezionato a questi bellissimi territori. Adoro l'Astigiano. Ci suonavo spesso. Conservo ricordi speciali, soprattutto del caro amico e collega, Giorgio Faletti". Così il noto artista Dodi Battaglia, ospite oggi al Teatro Civico di Moncalvo e nel cortile del Collegio di Cocconato, per presentare il progetto 'In Monferrato We Rock'. Il lavoro - congiunto tra le due Amministrazioni comunali - consiste nella realizzazione di un videoclip musicale, con un nuovo arrangiamento del successo dei Pooh 'Chi fermerà la musica', curato dalla band torinese UDS Rock.

Il video - che sarà girato nei prossimi giorni tra Moncalvo e Cocconato e con protagonista lo stesso Dodi Battaglia - vuole raccontare le bellezze dei due territori, per stimolare la ripresa economica in chiave turistica e sarà diffuso durante l'estate. "Si realizza un progetto ambizioso a cui lavoriamo da mesi - puntualizza Christian Orecchia, sindaco di Moncalvo - Usciamo dai soliti schemi, per unire economia, cultura, arte e musica, non dimenticando l'importanza di fare squadra". Gli fa eco il primo cittadino di Cocconato, Umberto Fasoglio. "Abbiamo creduto in un'idea diversa dal solito - aggiunge - per promuovere in modo inedito territori ed eccellenze, con un testimonial d'eccezione". (ANSA).