Fusti nel torrente Malone, intervengono i vigili del fuoco

(ANSA) - TORINO, 29 APR - I vigili del fuoco del Comando di Torino stanno intervenendo in località Rostagno, a Volpiano lungo il torrente Malone, per la verifica e il recupero di alcuni fusti gettati nell'acqua. Sul posto il nucleo Nbcr e il nucleo sommozzatori che stanno procedendo al recupero.

Con le strumentazioni dei vigili del fuoco sarà effettuata una prima analisi delle sostanze contenute all'interno, poi i fusti saranno ulteriormente analizzati in laboratorio. In corso gli accertamenti dei carabinieri forestali e della polizia locale di Volpiano per risalire agli autori dell'abbandono dei fusti lungo il corso d'acqua. (ANSA).