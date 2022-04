Caro bollette: Unicredit e Legacoop a sostegno imprese

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Per sostenere le imprese cooperative messe in difficoltà dai rincari del costo dell'energia e delle materie prime Legacoop Piemonte e Unicredit hanno firmato un accordo che consente alle cooperative associate di usufruire delle linee di finanziamento dedicate, all'interno del plafond di 3 miliari di euro che Unicredit ha stanziato per offrire liquidità alle piccole e medie imprese. Fino al 30 giugno sarà possibile presentare richieste di finanziamenti a tasso variabile con un importo minimo di tremila euro e della durata massima di 13 mesi.

"Con questo accordo intendiamo rispondere alle necessità delle piccole e medie imprese rispetto a un problema non differibile, con una logica di attenzione e presenza attiva rivolta alle nostre comunità.In particolare, grazie all'accordo siglato con Legacoop Piemonte, le imprese associate potranno beneficiare di linee di credito dedicate per limitare l'effetto negativo del caro-energia" spiega Paola Garibotti, responsabile Nord Ovest di UniCredit "Questa convenzione rappresenta un altro tassello delle azioni che abbiamo messo in campo in questi mesi per garantire un sostegno alle nostre cooperative di fronte ai rincari che stanno subendo, come il fondo stanziato da CoopFond sugli interessi dei debiti contratti e l'accordo tra Ccfs e Nova Aeg per agevolazione nei pagamenti delle forniture.

Siamo però consapevoli che questi finanziamenti rappresentano una boccata di ossigeno ma non la soluzione. Ci auguriamo infatti da parte del mondo politico un intervento con iniziative che permettano di abbattere i costi e ristori alle imprese.

Infatti, se la situazione non cambierà il rischio è quello di veder compromessa la continuità e la tenuta di molte imprese" aggiunge il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio (ANSA).