Camera, documentario sulle donne del Bauhaus

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il ruolo delle donne del Bauhaus e il loro importante contributo nello sviluppo del design di inizi Novecento: di questo argomento tratta il documentario "The women of Bauhaus" di Susanne Radelhof che Camera - Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con l'Università di Torino nell'ambito del progetto UniVerso - Un osservatorio permanente sulla contemporaneità e Aiace Torino, proietta nel suo Gymnasium giovedì 5 maggio alle 18.30. L'iniziativa è in occasione della mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art New York.

Intervengono la professoressa Giulia Carluccio, prorettrice dell'Università di Torino e il professore Giuseppe Di Giuda, vice-rettore per la digitalizzazione dell'Università di Torino insieme a Walter Guadagnini, direttore di Camera.

La scuola Bauhaus fondata nel 1919 ha annunciato una nuova era del design innovativo e dell'architettura pionieristica ed è stata mossa anche dal desiderio di costruire una società nuova basata sulla parità di genere. A oggi, però, i nomi più conosciuti sono quelli dei grandi maestri uomini quali Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee. Le quasi 500 artiste che vi hanno studiato e insegnato sono ancora all'ombra dei loro colleghi maschi o addirittura dimenticate. Il documentario vuole essere un omaggio a queste figure tra le quali spiccano Alma Buscher, Marianne Brandt, Gunta Stölzl, Friedl Dicker e Lucia Moholy, autrice delle fotografie più celebri della Bauhaus. La presenza femminile è notevole anche all'interno della collezione Thomas Walther, esposta ora a Camera. (ANSA).