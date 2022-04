BasicNet: trimestre in crescita, +26% fatturato consolidato

(ANSA) - TORINO, 29 APR - BasicNet, società che controlla marchi come Robe di Kappa, Superga e K-Way, ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita a doppia cifra. L'andamento dei l gruppo al 31 marzo è stato esaminato dal consiglio d'amministrazione, presieduto da Marco Boglione.

Le vendite aggregate sono pari a 277,5 milioni di euro (+28%): 198,8 dai licenziatari commerciali (+24%) e 78,6 da quelli produttivi (+39,5%), con royalty aggregate a 21,4 milioni (+23%). Il fatturato consolidato ammonta a 84,6 milioni, in crescita del 26%, con 17,4 milioni di royalty consolidate (+38,3%) e vendite dirette per 67 milioni (+23,1%). Importante crescita per ebitda (14 milioni; +55,6%) ed ebit (10,8 milioni; +77,5%).

Il consiglio ha convocato per il 30 maggio l'assemblea straordinaria per l'annullamento di 6.993.602 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale. (ANSA).