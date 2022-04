Auto contro furgone a Biella, neopatentato grave in ospedale

(ANSA) - BIELLA, 29 APR - Un ragazzo di diciotto anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Biella per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Pollone. Alla guida di una Fiat Panda si è scontrato per cause in corso di accertamento con un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere. E' stato poi ricoverato d'urgenza in ospedale. (ANSA).