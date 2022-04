Arte: mostra fotografica di Enzo Obiso allo Studio Casorati

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Lo Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo riapre al pubblico con una nuova mostra dal titolo "Il lato umano delle cose" di Enzo Obiso, a cura di Angela Madesani.

Saranno due le giornate inaugurali, a ingresso libero, sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 15 alle 18. L'apertura al pubblico proseguirà tutte le domeniche, fino al 26 giugno, sempre dalle 15 alle 18, a ingresso libero.

Tra giugno e settembre 2013, Enzo Obiso scattò una serie di fotografie nello studio torinese di via Mazzini dell'artista Francesco Casorati, in spazi che prima ancora furono utilizzati dal padre, il maestro Felice Casorati, e dalla madre, la pittrice Daphne Maugham. Gli scatti colsero con assoluta chiarezza l'atmosfera che fu e che era ancora tipica di quelle stanze: una sorta di isola nascosta nel fluire discontinuo del centro città. Dodici immagini che entrano poi a fare parte di un libro e di una mostra nel 2016, per Guido Costa Projet Edizioni Torino. Fu un lavoro che aveva il solo scopo di rendere omaggio all'artista e amico scomparso pochi mesi prima, nel febbraio 2013. Da quelle fotografie prende spunto la nuova mostra allo Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo, che riapre al pubblico dopo la pausa invernale. Nello Studio Museo saranno esposte le fotografie di "La casa di Francesco" per Guidocosta Projet e immagini scattate da Obiso in periodi precedenti, sempre all'interno dei luoghi casoratiani, intrisi di un'atmosfera magica, ferma nel tempo. Oltre allo Studio Museo, ospiteranno opere del vasto repertorio iconografico di Obiso anche gli spazi di Casa Casorati di Pavarolo e i vari luoghi riconvertiti a spazi espositivi, all'interno del progetto Emporium Project, presenti nel borgo di Pavarolo e nelle borgate di San Defendente e di Bardassano di Gassino Torinese. (ANSA).