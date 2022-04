Alliance Francaise, dopo 11 anni nuova sede a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Dopo oltre 11 anni nel cuore di San Salvario, Alliance Française Torino si è trasferita nella nuova e più ampia sede in Corso Filippo Turati inaugurata oggi alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, e del sindaco Stefano Lo Russo. In tutto 13.000 metri quadrati al secondo piano di un bell'edificio nel centrale quartiere Crocetta di proprietà del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha anche contribuito alla realizzazione della sede. "Il contesto adatto per accogliere allievi e partecipanti alle nostre attività - sottolinea la direttrice Antonia Sandez Negrini - con 10 aule attrezzate, una bella biblioteca, una colorata sala bimbi e spazi di accoglienza e alcuni corner arricchiti dagli arredi di Roche Bobois, con cui è in corso una partnership".

Un'attività in crescita quella di Alliance Francaise, punto di riferimento delle culture francofone in Piemonte, da sempre promotrice del dialogo culturale fra Francia e Italia. Sono stati seguiti oltre 5. 000 studenti, 2.200 esami, 600 ore di formazione per docenti, 500 attività culturali e coinvolti 200 partner culturali, 140 imprese clienti. La nuova Biblioteca, che da oggi porta il nome della famosa autrice Annie Ernaux, e che è stata aggregata al circuito Biblioteche civiche torinesi, conta 7.000 documenti.

L'Alliance Française di Torino è parte di una rete di 832 sedi in 131 Paesi del mondo, creata nel 1883 a Parigi, attorno a personalità come Jules Verne e Louis Pasteur, coordinata a livello globale dalla Fondation des Alliances Françaises, la prima Ong culturale al mondo. (ANSA).