Vino: concluso progetto E4Quality, con tedeschi e scandinavi

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Si è concluso, con la visita nel Monferrato di delegazioni di ristoratori, sommelier e importatori di vini giunti dalla Danimarca, dalla Germania e dalla Svezia, il progetto E4quality promosso dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato. Nato con l'obiettivo di promuovere eccellenze vinicole ma anche formaggi tipici, il progetto si è sviluppato dal 2018 a oggi attraverso una serie di azioni promozionali: eventi all'estero, canali social dedicati, video e altri materiali. Oltre 300 professionisti stranieri - per fare qualche numero - hanno partecipato alle masterclass, oltre mille 'wine and food lovers' ai momenti 'walkaround'.

"Germania, Svezia e Danimarca sono paesi chiave per il nostro territorio e per la promozione delle nostre eccellenze. - commenta Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato - Il progetto E4Quality ci ha permesso di rafforzare i nostri legami in Europa, ci auguriamo di avere nuove occasioni per potere proseguire il lavoro eccellente svolto in questi anni". (ANSA).