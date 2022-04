'Nel segno di Raffaello', 70 anni di storia del disegno

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Settant'anni di storia del disegno italiano, con opere di artisti cinquecenteschi celeberrimi e di altri tuttora sconosciuti, dal 29 aprile al 17 luglio alla Biblioteca Reale di Torino. E' la mostra 'Nel segno di Raffaello', promossa dal ministero della Cultura e dai Musei Reali di Torino e realizzata in partnership con Intesa Sanpaolo-Gallerie d'Italia. "Di fatto Raffaello è il grande assente in quest'esposizione nel senso che non ci sono sue opere autografe, ma con i 26 disegni selezionati si documenta l'eccezionale impatto che la sua mente creativa ha avuto sulle generazioni successive",- ha spiegato, alla presentazione, la curatrice della mostra, Angelamaria Aceto, ricercatrice all'Ashmolean Museum di Oxford, l'istituto che conserva la più importante raccolta di disegni di Raffaello del mondo.

"Raffaello non è stato solo pittore, ma grande architetto, designer, antiquari, poeta dilettante - ha aggiunto - ed è proprio attraverso il disegno che si forgia la sua mente creativa".

'Nel segno di Raffaello' si apre con le opere di Perugino, da cui Raffaello Sanzio ebbe il battesimo artistico; la seconda sezione è dedicata ai seguaci di Raffaello, i giovani artisti che frequentavano la bottega dell'artista urbinate, Giulio Romano, , Polidoro da Caravaggio, Perino del Vaga e Baldassarre Peruzzi; la terza sezione documenta il fervente clima artistico della Roma di Clemente VII, e presenta disegni del Parmigianino, di Biagio Pupini e Baccio Bandinelli. Il percorso espositivo, infine, si conclude con la ricostruzione di un foglio ricavato da tre frammenti, contenuti nel taccuino di modelli di Girolamo da Carpi.

Tutti i disegni esposti sono in possesso dalla Biblioteca Reale di Torino, "e fanno parte di una miniera d'oro ancora da riscoprire", ha chiosato Angelamaria Aceto.

'Nel segno di Raffaello' è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, biglietto intero a 10 euro, ridotto (18-25 anni) 2. (ANSA).