'Io in un villaggio? Mai!', spot Alpitour per ripresa turismo

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Alpitour celebra la ripresa del turismo, dopo due anni di incertezze e difficoltà a causa della pandemia, con una campagna di comunicazione che ha lo scopo di dare una ulteriore spinta alla ripartenza dei viaggi. Fulcro dell'intero piano media è il nuovo spot tv, realizzato da TBWA\Italia e girato in due dei più amati resort Alpitour in Egitto da oltre 50 persone tra attori, troupe, staff e comparse.

"Io in un villaggio? Mai!" è il claim, che intende sfatare luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi di quando si parla di vacanze organizzate e di Tour Operator. Lo spot andrà in onda dal primo maggio.

"Crediamo sia tra le responsabilità di un leader attivarsi per il settore di cui è parte; proprio per questo l'investimento in comunicazione è stato realizzato non solo per raccontare cosa significhi viaggiare con Alpitour, ma anche per descrivere i valori di tutta l'Industry, da sempre strategica per il Paese - afferma Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating Alpitour World -. Un approccio che riprende l'eredità del noto spot degli anni '80", il famoso "Turista fai da te? ahi ahi ahi", "e che siamo lieti di rinnovare in chiave contemporanea". (ANSA).