Calcio: Agnelli, su rumors mio addio sono sereno e mi diverto

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Sono molto sereno non faccio caso a questi rumors. Sono fondamentalmente sereno. So quello che stiamo facendo e continuo a divertirmi, cosa più importante": lo dice il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel suo intervento a 'Il Foglio a San Siro' parlando delle voci che lo davano in uscita dal club bianconero. (ANSA).