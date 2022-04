Aperto a Torino storico locale della cucina palermitana

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Un marchio storico della cucina palermitana è approdato a Torino: il 29 aprile apre Antica Focacceria S.Francesco, in piazza Carignano, negli stessi locali dove per decenni c'è stata una pizzeria frequentata da generazioni di torinesi e turisti sotto la Mole. E' il dodicesimo punto vendita in Italia.

Anche nel capoluogo piemontese Antica Focacceria S.

Francesco proporrà le sue grandi specialità, a a cominciare dall'aperitivo Schiticchio con la focaccia o vastedda ca' meusa (un piccolo panino tondo ricoperto di sesamo con milza e polmone di vitello), le panelle, le crocché di latte, i cazzilli (ossia le crocchettine di patate e menta), le arancinette al burro, al ragù siciliano ed alla Norma, lo sfincione, la caponata. Nel menu anche primi piatti e secondi, i dolci, i gelati e le granite e una carta di birre artigianali e vini siciliani.

Antica Foccaceria S.Francesco è stata acquisita da CirFoodretail, fondata nel 2019 . ""l nostro impegno, ma anche la ricetta del successo - spiega l'amministratore delegato Leopoldo Resta - è il rispetto dell'autenticità che acquisiamo.

L'apertura di Torino è particolarmente importante, anche perché segna una svolta rispetto ai due anni faticosi appena trascorsi.

Inoltre, la città ci è particolarmente cara, qui abbiamo acquisito anche un marchio meno storico ma straordinariamente diffuso: Poormanger". (ANSA).