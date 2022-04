Ucraina: in Piemonte accolte finora 9.794 persone

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il Piemonte ha accolto finora 9.794 persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Lo rende noto la Regione, che ha messo a punto un Piano straordinario per l'accoglienza, fra l'altro raccogliendo la disponibilità della famiglie a offrire ospitalità nelle proprie case. Al momento i nuclei familiari che hanno offerto questa possibilità ai profughi sono 4.877, di cui 3.234 a Torino. Ma sono già 8.633 gli ucraini alloggiati presso famiglie piemontesi, mentre 483 sono stati accolti nelle strutture della protezione civile e 678 nell'ambito dei Cas.

In tutto sono stati già inseriti nelle scuole del Piemonte 1.617 bambini e ragazzi ucraini. Le scuole ospitanti sono 1.209, quelle che hanno validato la frequenza dei piccoli profughi 665, pari al 55% del totale. Solo a Torino e nella sua Città metropolitana si trova oltre la metà degli istituti, 632, ma con la percentuale di validazione più bassa, il 39%.

La Fondazione Compagnia di San Paolo contribuirà con 700 mila euro attraverso il bando Traiettorie Solidali, lanciato in coordinamento con la Regione. Obiettivo, collaborare al sostegno dei minori e delle loro famiglie, destinando però le risorse a soggetti della società civile che siano attivi nell'accoglienza o nel coordinamento e orientamento dei profughi. (ANSA).