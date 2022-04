Snam: Venier è il nuovo a.d, de Virgiliis presidente

(ANSA) - MILANO, 27 APR - L'assemblea degli azionisti di Snam ha eletto il nuovo consiglio d'amministrazione. Monica de Virgiliis è il nuovo presidente della società, al posto di Nicola Bedin. Il board ha poi nominato Stefano Venier amministratore delegato e direttore generale.

Del nuovo cda fanno parte Massimo Bergami, Laura Cavatorta, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Rita Rolli, Qinjing Shen e Alessandro Tonetti. "E' con grande entusiasmo che inizio questa nuova avventura a fianco di una squadra di cui ammiro la professionalità, l'attenzione alle comunità e i solidi valori umani", afferma de Virgiliis.

Nel corso della prima riunione del consiglio d'amministrazione sono stati anche i comitati consiliari e fissata la data del 18 gennaio 2023 per l'approvazione del Piano Strategico 2022-2026.

"Inizio la mia avventura in Snam in una fase molto delicata e decisiva, nella quale è essenziale lavorare per la sicurezza energetica dell'Italia e nel contempo proseguire il percorso verso la neutralità carbonica", afferma Venier. (ANSA).