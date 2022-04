Prorogata fino al 5 giugno la mostra sui Macchiaioli ad Asti

(ANSA) - TORINO, 27 APR - E' stata prorogata fino al 5 giugno, ad Asti, la mostra 'I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna', inaugurata lo scorso 18 novembre nelle sale di Palazzo Mazzetti. Lo ha deciso la Fondazione Asti Musei per far fronte al crescente numero delle prenotazioni e dell'afflusso dei visitatori.

La mostra, curata da Tiziano Panconi, è un percorso visivo dell'esperienza artistica dei Macchiaioli e del loro entourage, dal 1856 fino al '900 inoltrato. In particolare, è stato sottolineato, potranno venir accolti ancora i bambini e i ragazzi delle scuole che, a causa delle restrizioni dovute al Covid, non hanno potuto accedere alla mostra.

L'esposizione, in tutto 80 opere, mette in scena il movimento pittorico più importante dell'avanguardia italiana risorgimentale. Quello macchiaiolo è, infatti, il primo linguaggio nazionale ottocentesco: i suoi protagonisti volevano dar vita a un linguaggio estetico che fosse condiviso in tutta la nazione, in un momento in cui l'Italia non era ancora unita.

(ANSA).