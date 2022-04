Nasce il Festival letterario Madonna del Castello

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Nasce a Castelnuovo Don Bosco, nell'astigiano, il nuovo Festival letterario Madonna del Castello. Il tema della prima edizione, in programma dal 15 al 29 maggio, è 'L'incanto dell'ascolto'. "Un tema che si riferisce al bisogno che abbiamo di riappropriarci dell'attenzione rivolta alle parole che narrano, che emozionano, che ci invitano a riflettere, in un mondo dove tutto corre e il 'rumore' ci distoglie dal guardare la cima di una collina con la sagoma di una chiesetta tra i filari", spiega il direttore Luisio Luciano Badolisani. "Ci proponiamo come esempio di resilienza, come desiderio di rinascita - aggiunge il vicesindaco Silvio Musso - nella convinzione che non dobbiamo mai perdere la capacità di incantarci per un testo, una poesia, un racconto che ci emoziona. Una rassegna-medicina da godersi nei nostri bellissimi paesaggi".

Il Festival, patrocinato dalla Regione Piemonte e supportato dalla casa editrice indipendente Argonauta Edizioni, coinvolge anche numerose scuole dell'area. Tra gli ospiti Bruno Gambarotta, Margherita Oggero, Enrica Tesio, Alessandro Perissinotto, Luca Ragagnin, Gianni Farinetti, Enrico Remmert, Gian Luca Favetto, Giovanni Tesio e Massimo Tallone. "Festival letterari come questi sono benedetti - commenta Gambarotta - perché promuovono la meraviglia dell'incontro tra lo scrittore il lettore e in più in posti bellissimi, di pace. Spesso è fuori dalle città, assuefatte dagli aventi, che questa magia dà i risultati migliori e più autentici". (ANSA).