Discussione bilancio regionale, ancora 700 emendamenti e 50 Odg

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Nella prima notturna della maratona no-stop fino a sabato convocata per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-24 della Regione Piemonte, il Consiglio regionale ha lavorato la scorsa notte fino alle 5.15 del mattino. La seduta è stata poi sospesa e le operazioni di voto riprenderanno oggi alle 14.

Dopo i rallentamenti di ieri legati all'emendamento dell'assessore Maurizio Marrone per il finanziamento del cosiddetto fondo Vita nascente - approvato con alcune modifiche chieste da Pd e Moderati che hanno ritirato quasi tutti i loro emendamenti - dal tardo pomeriggio i lavori sono proceduti più rapidamente.

Al momento restano da affrontare circa 700 emendamenti e 47 ordini del giorno, a fronte dei quasi 5.200 emendamenti inizialmente depositati. Il via libera al provvedimento, che come ha ricordato all'inizio del tour de force il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia deve essere approvato entro il 30 aprile, potrebbe così arrivare in tempi più rapidi di quelli originariamente ipotizzati. (ANSA).