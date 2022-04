Ucraina, fighter italiano: 'Ho alcune ferite ma sono vivo'

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Sono vivo, ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell'esercito di Kiev.

Il giovane ha inoltre ringraziato i suoi followers per i "messaggi di supporto che mi avete mandato". (ANSA).