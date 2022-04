Turismo: Avigliana, riapre ostello 'Casa Conte Rosso'

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Riaprirà all'inizio di giugno 'Casa Conte Rosso', l'ostello nel centro medievale di Avigliana (Torino), di proprietà comunale. Completamente ristrutturato, è stato assegnato, per la durata di 15 anni, ai nuovi gestori, la cooperativa 'Viaggi Solidali. Nei due piani dell'edificio sono stati realizzati 10 locali per l'ospitalità, camere doppie o camerate, tutte con bagno privato, per un totale di 42 posti letto. Nei mesi seguenti è prevista l'apertura di un ristorante al piano terra e un locale seminterrato con volte a botte per serate, degustazioni, piccole riunioni e feste.

"La riapertura avrà certamente un impatto positivo sul turismo ad Avigliana - commenta il sindaco, Andrea Archinà - abbiamo investito molte energie in questi anni per ammodernare la struttura e riavviare un'attività in grado di rispondere al rinnovato contesto turistico della città" (ANSA).