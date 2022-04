Mind the Gap, a maggio festival femminismo intersezionale

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Una Venere di Milo apparentemente a pezzi, ma consapevole della sua bellezza e della sua forza, è l'immagine della seconda edizione di Mind the Gap - Storie Sovrapposte, il festival del femminismo intersezionale a Torino, ideato da The Goodness Factory in collaborazione con Circolo del Lettori, Fronte del Borgo della Scuola Holden e CirsDe (Centro interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) dal 6 all'8 maggio 2022.

"Una tre giorni di talk, tavole rotonde, concerti e party - hanno spiegato le direttrici artistiche Giulia Moscatelli, Elena Miglietti e Simona Bonito in un incontro stampa organizzato provocatoriamente, per giocare contro gli stereotipi, nel salone di un parrucchiere - per analizzare il gap che ancora persiste nella società, negli ambiti politico, istituzionale, economico, scientifico e linguistico, senza dimenticare temi come sessualità, corpi non conformi, medicina di genere e diritti civili".

Tra i tanti ospiti attesi ci sono la cantautrice Levante, Mauro Berruto, già ct della nazionale maschile di pallavolo e responsabile politiche sportive del Pd, l'assessora alla transizione ecologica e digitale della Città di Torino e attivista lgbtqi Chiara Foglietta, l'attivista trans, blogger e saggista Ethan Bonali , la sociologa e ricercatrice Vera Gheno, il linguista Federico Faloppa, l'economista e direttrice della School Of Gender Economics Azzurra Rinaldi e lo psicoterapeuta Michele Spaccarotella.